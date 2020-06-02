شكرا لقرائتكم "جنش" بديلا لـ "رامى السهام" في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حل محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بديلاً لـ"رامى السهام" فى شعار النادى الأبيض، حيث قام الحارس بنشر صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، صممها أحد الأشخاص، بوضع "جنش" بدلاً من "رامى السهام" الذى يرتدى الزى الفرعونى ويصوب سهمه نحو الهدف المراد.

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يتميز شعار نادى الزمالك على مدار تاريخه، والذى تم تأسيسه فى 5 يناير من عام 1911، بمزيج من الرياضة والحضارة الفرعونية، حيث استخدم الزمالك فى شعاره خلفية باللون الأبيض باعتباره لون السلام، محاطًا بخطين باللون الأحمر لأنه رمز الكفاح فى سبيل تحقيق النصر.

ويظهر فى النصف العلوى من الشعار رامى السهم يصوب سهمه نحو الهدف مرتديًا زى فرعون كدلالة على الهدف المشترك بينه وبين نادى الزمالك، لأن رامى السهم يسعى لإصابة الهدف وأيضًا النادى الملكى الذى له هدف يستهدف تحقيقه أمام المنافسين فى الملعب.