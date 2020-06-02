شكرا لقرائتكم ديسابر: تلقيت عرضًا لتدريب الأهلي أثناء تواجدي على رأس القيادة الفنية لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز السابق تلقيه عرضًا لتدريب فريق الأهلي أثناء تواجده على رأس القيادة الفنية لفريق بيراميدز الموسم الماضى الذى رحل عنه بسبب سوء النتائج المحلية ، وأوضح ديسابر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت" قائلا "لا أستطيع أن أرفض عرضًا من الأهلي ..لكن عندما عُرض الأمر عليّ كنت مع فريق بيراميدز وبوجه عام أنا أحب مصر وأحب أن أدرب أي نادي هناك والأهلي فريق متميز المدير الفني الحالي حقق أداء ونتائج رائعة وتحت مظلة رئاسة النادي الأحمر يحقق انتصارات على المستوى المحلي والأفريقي واللاعبون في حالة تناغم مع فايلر وعندما يتحقق الفوز يخلق هذا نوعًا كبيرًا من الحافز.

وتابع ديسابر: الأهلي لديه فريق رائع ويقدم أداءً متميزًا و عندما دربت بيراميدز كان هدفي التتويج باللقب ولكن لم يحدث وربما في الخمس سنوات القادمة يفوز فريق آخر ببطولة الدوري غير الأهلي والزمالك العملاقين الكبيرين و الدوري المصري قوي جدًا ويستطيع أن يفرز لاعبين مميزين ربما من الصعب احتراف لاعبين كثيرين ولكن يستطيعون اللعب لأندية كبرى مثل محمد صلاح ويحققون نجاحًا مثله وأنا على يقين بذلك".

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تحدث سباستيان ديسابر عن تجربته مع الاسماعيلى قائلا " الإسماعيلي كان تجربتي الأولى وقضيت أوقاتًا رائعة وكنت أحد أفراد العائلة، ثم جاءت تجربة بيراميدز والاثنتين كانتا رائعتين في مصر واستمتعت بهما، وأنا أتطلع للعودة إلى الدوري المصري مرة أخرى و الإسماعيلي لديه لاعبين رائعين ومتميزين وسيكون لهم مستقبل كبير، وبيراميدز أيضًا نفس الأمر، اللاعبون الصغار هم الواعدون لمنتخب مصر عندما بدأنا المشروع مع ناد الإسماعيلي كان هناك عدة تغييرات في الأجهزة الفنية وخلق نوع من عدم الاستقرار الذي انعكس على المنافسة و الإسماعيلي فريق كبير مثل بيراميدز ويستطيع المنافسة على البطولة، بيراميدز بدأ ثم تطور مستواه وبعد ذلك أصبح فريقًا كبيرًا وقويًا مثل الأهلي والزمالك".

وسبق أن أدار ديسابر الفريق الأول للإسماعيلي خلال موسم 2017، محققًا نتائج متميزة قبل رحيله لتدريب منتخب أوغندا.