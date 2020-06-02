شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم ملف الثلالثي الاجنبي سيسيه ويوسف واحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب نادي الزمالك من انهاء ملف اللاعبين الأجانب المعارين خارج الفريق الموسم الحالي وهم الثلاثي رزاق سيسيه ومعروف يوسف ووحميد أحداد ، حيث اصبح مصير رزاق سيسيه هو قبول احد العروض التي تلقاها وكيل اللاعب مؤخرا، سواء من اندية داخل مصر او خارجها، وسيتم تحويل الإعارة الي بيع نهائي ليحقق الزمالك مكسب مالي وتوفير سيولة لدعم الفريق في صفقات الصيف المقبل.

وبالنسبة لمعروف يوسف فانه سيتم دخوله ضمن الصفقات التبادلية التي سيبرمها الزمالك مع الأندية في الصيف المقبل، اما حميد أحدا فان الزمالك سيكون امام حل واحد هو الأسرع بتفعيل بند الشراء من جانب فريق الرجاء المغربي في ظل رغبة الأخير في تفعيل البند أيضا.

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من ناحية اخري أكد أسامة فرحات وكيل معروف يوسف ، ان هناك 3 اندية تحدثت معه بشكل رسمي للتعاقد مع معروف يوسف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا ان اول الأندية التي طلبت التعاقد مع معروف هو المقاولون العرب الذي أبدى رغبة رسمية لبقاء معروف لموسم جديد، وكذلك الإنتاج الحربي والمصرى، في الوقت الذي ينتظر فيه معروف يوسف تحديد مصيره في الزمالك سواء بالبقاء أو الرحيل حيث يتبقي له موسم واحد في عقده مع الزمالك.

وبالنسبة لموقف المقاولون العرب فيترقب الأخير الموقف النهائي لنادي الزمالك بخصوص معوف يوسف لاعب وسط القلعة البيضاء المعار إلى ذئاب الجبل، بعد وجود رغبة من جانب الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لبقاء النيجيري مع الفريق في الموسم الجديد، في ظل اعتماد النحاس على معروف يوسف بشكل أساسي في كثير من المباريات، وازادادت طموحات المقاولون في الحصول على خدمات اللاعب في ظل قرار الجبلاية بتقليص عدد اللاعبين الأحاني في قوائم الفرق بالموسم الجديد، حيث أصبح الزمالك مضطراً للتخلي عن بعض لاعبيه.