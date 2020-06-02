شكرا لقرائتكم محمد شبانه فى لايف اليوم السابع: انتخابات اتحاد الكرة فى نوفمبر وتكون لمدة موسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف اليوم السابع أن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة استقرو على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد سيكون فى شهر نوفمبر المقبل ، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر اغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة .

أضاف شبانه فى برنامجه " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع أنه تم الاستقرار على عدم المد للجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني والإكتفاء بالموسم ، على أن يتم الدعوة للانتخابات فى نوفمبر المقبل و من أبرز المرشحين على مقعد الرئاسة هاني أبو ريدة بالإضافة إلى أكثر من 45 شخص أعلنو الترشح.

أكد محمد شبانه فى لايف اليوم السابع أن مسئولو الجبلاية اتفقو على أقامة الانتخابات فى الاول من نوفمبر المقبل فى حالة إقامة الجمعية العمومية منتصف اغسطس و التأكيد على ان الانتخابات ستكون لمدة عام واحد بناء على الاتفاق مع وزير الرياضة و اللجنة الاوليمبية.