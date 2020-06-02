شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل عن بيان الاهلى:"قذيفة جديدة من قذائف الخطيب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد شريف عبد الفضيل مدافع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى السابق، بحزمة القرارات التى اتخها مجلس إدارة النادى الأهلى، فى اجتماعه الذى عقد اليوم الثلاثاء، على طريقة الفيديو كونفرنس، وجاء أبرز مافيه إلغاء الرئاسة الشرفية للمستشار تركى آل الشيخ، وإلغاء العروض الاستثنائية التى قدمت لحسام عاشور قائد الفريق، ورفع دعوى ضد الزمالك بسبب لافتة نادى القرن الحقيقى.

وقال عبد الفضيل فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "قذيفة جديدة من قذائف الخطيب.. دائمًا الأهلى فوق الجميع".