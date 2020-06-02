شكرا لقرائتكم غنيم: جاهزون لسحب عينات من جميع اللاعبين للكشف عن المنشطات حال عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد دكتور اسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، ان الوكالة جاهزة لسحب عينات من جميع اللاعبين للكشف عن المنشطات حال اتخذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار بعودة النشاط الرياضي في اي وقت، مشيرًا إلى ان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا طلبت سحب عينات من اللاعبين خلال فترة التوقف الا ان الوكالة المصرية طلبت تأجيل سحب العينات حتي العودة مرة أخرى.

أرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، خطابًا إلي جميع الاتحادات الرياضية، تطالب فيه بالتنبيه علي اللاعبين بعدم تناول المنشطات والمكملات الغذائية مع اقتراب عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، خاصة أن المواد المحظورة تستمر في الجسم لمدة 9 شهور ما يعني فترة الحظر لن تحمي اللاعب.

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وأصدرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" تعليمات جديدة لتسهيل مواصلة إجراء اختبارات فحوص المنشطات للرياضيين حول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأقرت الوكالة بأن تفشي فيروس "كوفيد-19" ، بات يمثل "حالة طارئة على المستويين الصحي والمجتمعي"، وحضت وكالات مكافحة المنشطات المحلية على التزام تعليمات الهيئات الصحية "لضمان الحماية الملائمة للرياضيين وأفراد مكافحة المنشطات، مع الحفاظ على نزاهة نظام مكافحة المنشطات، لاسيما مع التحضير لأولمبياد طوكيو 2021 ودورة الألعاب البارالمبية".