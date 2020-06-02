إيفرتون يفقد مدافعه الكولومبي بسبب الإصابة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء غياب المدافع الكولومبي الدولي ياري مينا عن الفريق لعدة أسابيع. وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني :بإمكان إيفرتون أن يؤكد غياب ياري مينا عن الفريق لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية. وأضاف النادي أن الأشعة التي خضع لها مينا"25 عاما" أكدت إصابته بقطع جزئي في العضلة الرباعية خلال التدريبات الاسبوع الماضي. ويقوم اللاعب حاليا بالمراحل الأولى من إعادة التأهيل تحت رعاية الجهاز الطبي للنادي ويظهر تقدما جيدا.

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