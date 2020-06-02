اعترافات مثيرة تقلب موازين قضية مباراة الترجي والوداد.. رئيس الكاف يعترف: «تعرضت لتهديدات من مسئولي النادي التونسي».. وتتويج الفريق المغربي بدوري أبطال إفريقيا «وارد»

صرح رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، رياض التويتي، بأن محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استمعت إلى شهادة رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، بطلب من نادي الوداد المغربي فيما يتعلق بقضية مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام الماضي بين الترجي والوداد.

وكان مراقب مباراة الترجي والوداد، الموريتاني أحمد ولد يحيى، قد قلب موازين القضية، خلال شهادته في الجلسة الأخيرة لمحكمة التحكيم الرياضى، حيث أكد أن الوداد لم ينسحب من تلك المباراة.

واعترف يحيي خلال شهادته أمام المحكمة أن فريق الوداد المغربي لم ينسحب أمام الترجي التونسي، بسبب تقنية حكم الفيديو المساعد، مشيراً إلى أن سبب إلغاء اللقاء "جاء بطلب من أحمد أحمد رئيس الكاف".

ونقلت وسائل إعلامية مغربية عن التويتى قوله، في تصريحات صحفية، إنه من بين القرارات التي بإمكان محكمة التحكيم الرياضى اتخاذها هو إعادة مواجهة النهائي بين الترجي والوداد.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن التويتي أكد أنه بإمكان المحكمة الرياضية إلغاء العقوبة المسلطة على نادي الوداد والإقرار بعدم انسحابه من المباراة، وهو الأمر الذي سيحوّل مجرى القضية تماماً.

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وفي وقت سابق، أفاد موقع le360 المغربي بأن أحمد أحمد قال في شهادته أمام محكمة التحكيم الرياضي، إنه "تعرض لتهديدات من قبل مسئولي نادي الترجي التونسي لتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا، مضيفاً أن اتخاذه قراراً آخر غير ذلك "سيتسبب في ثورة الجماهير التونسية في الملعب".

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن حكم المباراة، باكاري جاساما، أدلى بشهادته هو الآخر أمام المحكمة، حيث أكد أن فريق الوداد لم ينسحب من المباراة، مشيراً إلى أن لاعبو الفريق المغربي طلبوا منه العودة لتقنية الفيديو "فار"، للتأكد من صحة الهدف الذي سجله وليد الكرتي قبل أن يتفاجأ بتعطل الجهاز.

كما أدلى نائب رئيس الكاف ورئيس الاتحاد الكونغولي، كونستان اوماروي، بشهادته أمام المحكمة، مؤكداً أن الترجي "تعوّد على هذه الممارسات بملعبه وأن أحمد أحمد تعرض للتهديد."

وتوّج الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا بعد قرارات تحكيمية أثارت الجدل، رفض على إثرها الوداد استكمال المباراة، ليلجأ النادي المغربي للاستئناف على اعتبار أن قانون اللعبة يمنحه الحق في استئناف الحكم الصادر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وشهدت المباراة التي جمعت بين الترجي والوداد على ملعب "رادس" أحداثاً مثيرة للجدل، بعدما توقفت في الدقيقة (61) لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة هدف سجله وليد الكرتي كان الحكم الجامبي ألغاه بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجي.

وبعد 75 دقيقة من توقف المباراة، أطلق الحكم صافرة النهاية، معتبراً الوداد منسحباً وإعلان فوز الترجي باللقب للموسم الثانى على التوالى.