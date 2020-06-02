تعليق ناري من الزمالك على قرارات الأهلي بشأن لقب نادي القرن

أعلن نادي الزمالك، توجيه رد رسمي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن البيان الذي أصدرته إدارة القلعة الحمراء اليوم، وبه عدد من القرارات تجاه ما فعله الزمالك بتعليق لافتات على بوابات ناديه تدعي أحقيته بلقب نادي القرن الإفريقي.

وأكد الزمالك، توجيه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض، رداً على قرارات الأهلي فيما يخص لقب نادي القرن، والزج باسم نادي الزمالك في البيان، وذلك عبر شاشة قناة نادي الزمالك الرسمية مساء اليوم.

كان النادي الأهلي قد أعلن في بيانه عدة قرارات بشأن لقب نادي القرن ..كالتالي :

- التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون

- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

- إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته. نادي الزمالك في البيان، وذلك عبر شاشة قناة نادي الزمالك الرسمية مساء اليوم.كان النادي الأهلي قد أعلن في بيانه عدة قرارات بشأن لقب نادي القرن ..كالتالي :- التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة - التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.- إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

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