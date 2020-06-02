يخضع المدير العام لنادي وفاق سطيف الجزائري، فهد حلفاية للتحقيق أمام إحدى محاكم الجزائر رفقة وكيل أعمال لاعبين، غداً الأربعاء، بعد اتهامهمابالاتفاق على نتائج المباريات مع الفرق الأخرى، لصالح وفاق سطيف.
وتتابع وزارة الشباب الجزائرية، نتائج التحقيقات، بإشراف من شخص وزير الشباب والرياضة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
يأتي ذلك بعد ظهور مقطع صوتي للثنائي الماثل للتحقيق، يتم فيه الاتفاق على انتهاء بعض المباريات بنتائج معينة، تخدم مصلحة وفاق سطيف.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاق سطيف أمام القضاء الجزائري بتهمة الاتفاق على نتائج مباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.