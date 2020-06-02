وفاق سطيف أمام القضاء الجزائري بتهمة الاتفاق على نتائج مباريات

يخضع المدير العام لنادي وفاق سطيف الجزائري، فهد حلفاية للتحقيق أمام إحدى محاكم الجزائر رفقة وكيل أعمال لاعبين، غداً الأربعاء، بعد اتهامهما

بالاتفاق على نتائج المباريات مع الفرق الأخرى، لصالح وفاق سطيف.وتتابع وزارة الشباب الجزائرية، نتائج التحقيقات، بإشراف من شخص وزير الشباب والرياضة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.يأتي ذلك بعد ظهور مقطع صوتي للثنائي الماثل للتحقيق، يتم فيه الاتفاق على انتهاء بعض المباريات بنتائج معينة، تخدم مصلحة وفاق سطيف.