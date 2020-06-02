تشيلسي يقترح زيادة عدد اللاعبين على مقاعد البدلاء

قدم نادي تشيلسي الإنجليزي اقتراحًا لرابطة الدوري الإنجليزي، بزيادة عدد اللاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء.

كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن تشيلسي اقترح زيادة عدد الجالسين على مقاعد البدلاء في مباريات البريميرليج إلى تسعة

بدلا من 7.

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وأضافت الصحيفة ان تشيلسي يرى تطبيق هذا الاقتراح سيمنح المدربين اختيارات أفضل في المباريات ، لا سيما أنه تم زيادة عدد التغييرات إلى

خمسة في كل لقاء هذا الموسم، لافتة إلى انه سيتم مناقشة اقتراحهم في اجتماع رابطة البريميرليج الخميس المقبل.

وأعلنت رابطة البريميرليج عن عودة منافسات الدوري الإنجليزي ١٧ يونيو المقبل، بعد غياب طويل، منذ توقفه في شهر مارس الماضي إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.