اخبار الرياضه

تشيلسي يقترح زيادة عدد اللاعبين على مقاعد البدلاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قدم نادي الإنجليزي اقتراحًا لرابطة ، بزيادة عدد اللاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء.

 

كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن تشيلسي اقترح زيادة عدد الجالسين على مقاعد البدلاء في مباريات البريميرليج إلى تسعة

بدلا من 7.

 

Advertisements

وأضافت الصحيفة ان تشيلسي يرى  تطبيق هذا الاقتراح سيمنح المدربين اختيارات أفضل في المباريات ، لا سيما أنه تم زيادة عدد التغييرات إلى

خمسة في كل لقاء هذا الموسم، لافتة إلى انه سيتم مناقشة اقتراحهم في اجتماع رابطة البريميرليج الخميس المقبل.

 

وأعلنت رابطة البريميرليج عن عودة منافسات الدوري الإنجليزي ١٧ يونيو المقبل، بعد غياب طويل، منذ توقفه في شهر مارس الماضي إثر تفشي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يقترح زيادة عدد اللاعبين على مقاعد البدلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا