رودريجيز على أعتاب نابولي

بات الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريـال مدريد الإسباني، على بعد خطوات من الانتقال إلى نابولي خلال الميركاتو المقبل.
وأشار، تقرير إسباني اليوم الثلاثاء،أن ريـال مدريد لا يمانع في
وأكد التقرير، أن انتقال رودريجيز سيكون في إطار صفقة تبادلية تنتهي بضم فابيان رويز إلى مدريد، لتقليل المقابل المادي المطلوب في رويز.
كان نابولي قد أبدى رغبته في ضم رودريجيز مطلع العام الجاري، بعد ترشيحات من مدرب نابولي السابق كارلو أنشيلوتي.
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