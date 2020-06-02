أعلن الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد برشلونة الإسبانى، تضامنه مع المواطن الأمريكى ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، الذى لقى مصرعه منذ أيام بعد تعرضه للاعتداء من قبل الشرطة الأمريكية، بسبب العنصرية. الأمريكية، بسبب العنصرية. نشر ميسي صورة سوداء بالكامل على حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور الإجتماعي "إنستجرام" ليدعم هاشتاج #BlackOutTuesday الذى يحارب العنصرية و عدم المساواة العرقية. يحارب العنصرية و عدم المساواة العرقية. كما شهدت مدينة سانت لويس بولاية ميسورى الأمريكية، قيام العديد من المتظاهرين بالهجوم على قوات الشرطة بالألعاب النارية أعتراَضًا وتضامنًا مع جورج فلويد، ضحية العنصرية، وذلك خلال المظاهرات الاحتجاجية التى تشهدها الولاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليونيل ميسي يعلن تضامنه مع جورج فلويد ضحية العنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.