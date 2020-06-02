وزير الصحة الإسباني يجتمع مع لاعبي الكرة ويؤكد أهمية عودة الليجا

أجتمع وزير الصحة الإسباني اليوم الثلاءثاء ، مع لاعبي كرة القدم، جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، وداني كاربخال لاعب ريال مدريد، وكوكي لاعب أتلتيكو مدريد، وياراميندي لاعب ريال سوسييداد، خلال

الاجتماع الذي ضم كل من رئيسة المجلس الأعلى للرياضة إيرين لوثانو ومدير مركز الطوارئ الصحية فرناندو سيمو.

وطالب وزير الصحة، منهم أن يظلوا، نموذجًا للمجتمع ، لأنه بمثابة الإيفونة، للشباب الصغير، بـ اعتبارهم من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، موجهًا الشكر للجميع، ومعربًا عن تقديره لسلوكهم النموذجي.

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كما أوضح أن عودة الليجا مرى أخرى، بعد غياب طويل، منذ شهر مارس الماضي،

أثر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتة إلى أن ذلك إنجاز كبير لاستئنافه موجهًا الشكر لجميع من ساهم في ذلك.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الليجا، في 11 يونيو المقبل، بعدما أعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر، لاستئناف الدوري الإسباني، الذي يتبقى به 11 مباراة لإنهاءه.

الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.