تأجيل السوبر الإفريقي لليد بين الزمالك والنجم الساحلي لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تأجيل مباراة بطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والنجم الساحلي إلى أجل غير مسمى.

وأعلن الاتحاد الإفريقي عن عدة قرارات بشأن بطولات العام الجاري.

وجاء من ضمنها قرار تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بسبب فيروس

إلى أجل غير مسمى.وأعلن الاتحاد الإفريقي عن عدة قرارات بشأن بطولات العام الجاري.وجاء من ضمنها قرار تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بسبب فيروس كورونا لحين تحسن الأوضاع الحالية.

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