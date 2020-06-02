مجلس إدارة النادي الأهلي يوجه رسالة لـجماهيره

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة لجماهيره، في بيانه الذي أصدره اليوم الثلاثاء، الذي أعلن فيه عن قراراته التي أتخذها عقب اجتماع مجلس الإدارة.

جاءت رسالة النادي الأهلي لـجماهير في البيان كالتالي :" وفي هذا الصدد يجدد مجلس إدارة النادي الأهلي مناشدة جماهيره الغفيرة في كل مكان الحرص على

قيم وتقاليد النادي دون الإساءة لأي شخصيات أو هيئات فردية أو اعتبارية انتصارًا للقيم الرياضية والعلاقات الطيبة الواجبة".

وكان مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، أتخذ «5» قرارات بالإجماع في جلسته اليوم، لوضع النقاط فوق الحروف، وحسم الجدل