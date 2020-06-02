النصر السعودي يتجه للإبقاء على الثلاثي المحترف

يتجه فريق النصر السعودي للإبقاء على ثلاثي الفريق المحترف، متمثلاً في كل من البرازيلي جوليانو والمغربي نور الدين امرابط ومواطنه عبد الرزاق حمدالله.

وأشارت الصحافة السعودية أن المدير الفني للنصر، أخبر إدارة ناديه برغبته في تواجد هذا الثلاثي، وفي حال دعم الفريق تكون الصفقات متمثلة في مركز

حراسة المرمى على وجه الخصوص، أومركز الدفاع تحسباً لرحيل اللاعب المعار من جالطة سراي مايكون.وأكد النادي السعودي، وجود مرونة من الحارس الأسترالي برادلي جونز من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.