رياضة | الوصل الإماراتي يستهدف ضم أزارو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 08:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الوصل الإماراتي يستهدف ضم أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الوصل الإماراتي، في مفاوضات للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية نقلًا عن صحيفة "البلاد السعودية"، أن المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي، أصبح على رادار نادي الوصل الإماراتي، والذي أبدى اهتمامه بخدمات المهاجم".

وأفادت، بأن نادي الوصل قد يبدأ المفاوضات مع وكيل أعمال أزارو، من أجل التوصل لاتفاق نهائي حول العقد الذي قد يجمع بينهما في حال اقتنع أزارو بالانتقال للفريق الإماراتي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أزارو مع الأهلي، بنهاية الموسم المقبل، حيث تعمل إدارة نادي القرن الإفريقي، على تمديد عقده.