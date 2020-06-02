رياضة | كريم بنزيما: اللعب بدون جماهير أمر مختلف.. وهذه رسالة زيدان للاعبين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 08:38 مساءً - انت الان تقراء خبر كريم بنزيما: اللعب بدون جماهير أمر مختلف.. وهذه رسالة زيدان للاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، بتصريحات جديدة للموقع الرسمي للفريق الملكي اليوم الثلاثاء.

وقال بنزيما، إن الابتعاد عن "لمس الكرة لمدة شهرين أمر صعب للغاية" خلال فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته بعودة التدريبات والاقتراب من خوض مباريات الليغا من جديد، وهو الهدف الأكبر بالنسبة للفريق.

وأوضح بنزيما في تصريحات للنادي الملكي: "تأقلمنا بشكل كبير للغاية، بالطبع مشاركة الجميع في التدريبات أفضل، لأن التدريبات بمفردك في البيت صعبة جداً، إذ التركيز أكثر على الجانب البدني، من الصعب البقاء لشهرين دون لمس الكرة".

إلا أن صاحب الـ32 عاماً ينظر للجانب الإيجابي في هذه الأوضاع، والتطور الحاصل خلال الأيام الأخيرة بالعودة للتدريبات الجماعية بالقائمة الكاملة للفريق.

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وقال في هذا الصدد: "الوضع أفضل الآن، ونواصل العمل سوياً، اليوم خضنا مباراة مصغرة، والانطباعات كانت جيدة، نحن أقرب من أي وقت مضى للعودة لاستئناف الليغا".

ووضع المهاجم الدولي السابق تعويض فارق النقطتين مع المتصدر والغريم التقليدي برشلونة كأبرز أهداف "الميرينغي" في الوقت الحالي: "لدينا رغبة كبيرة في العودة للبطولات والفوز بالمباريات، الأهم في الوقت الحالي مباراتنا أمام إيبار، وسنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية".

وأضاف: "اللعب أمام مدرجات خاوية سيكون مختلفاً، لأننا اعتدنا دائماً على مساندة الجماهير، ولكني أتمنى دعمهم لنا أمام التليفزيون، ندرك أن علينا الفوز بالمباريات، لأن هذا أمر مهم بالنسبة لنا وللنادي".

كما تحدث بنزيما في نهاية تصريحاته عن رسالة مواطنة ومدرب الفريق زين الدين زيدان للاعبين، وحثهم دائماً على الاستمتاع داخل الملعب، مع امتلاك الكرة بشكل أكبر بأقل مجهود بدني ممكن.

وسيعود الفريق "الملكي"، الذي يمتلك 56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف "البلاوغرانا"، لمبارياته في الليغا يوم 13 يونيو (حزيران) المقبل باستقبال إيبار على ملعبه المؤقت (ألفريدو دي ستيفانو)، بسبب أعمال التوسعة في ملعب سانتياغو برنابيو.