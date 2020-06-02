رياضة | صفقة الأهلي المتوقعة.. ماذا قدم محمد إبراهيم مع المقاصة ؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 08:38 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الأهلي المتوقعة.. ماذا قدم محمد إبراهيم مع المقاصة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي من تمثيل النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل 2020-2021.

وكان أحمد عرفه وكيل اللاعبين قد ألمح إلى توقيع اللاعب للنادي الأهلي، إذ وضع شعار نسر القلعة الحمراء وعلامه كرة حمراء في إشارة منه لتوقيع لاعب الزمالك السابق للمارد الأحمر واقتراب انتقاله.

يشار إلى الزمالك كان قد قام بالاستغناء عن اللاعب محمد ابراهيم في الصيف الماضي وانتقل اللاعب بعدها إلى نادي مصر المقاصه مع أحمد حسام ميدو المدير الفني وقتها.

وفي حال تمت الصفقة سيكون محمد إبراهيم رقم 30 الذي لعب للقطبين، والثاني عشر الذي ينتقل من الزمالك إلى الأهلي بعد 11 لاعب هم مجدي طلبة، ورضا عبد العال، وإسلام الشاطر، ونادر السيد، وطارق السعيد، ومحمد صديق، والمعتز بالله إينو، وهاني العجيزي، وجمال حمزة، وصبري رحيل، ومؤمن زكريا، ومحمود كهربا.

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أرقام محمد إبراهيم مع مصر المقاصة

محمد إبراهيم كان قد خاض 12 لقاء حتى الآن مع مصر المقاصة وصنع هدف وحيد وحصل على إنذار وحيد.

ماذا قدم محمد إبراهيم مع الزمالك؟

فيما لعب مع الزمالك منذ عام 2011، 177 مباراة، وسجل 20 هدف، وصنع 34 آخرين، فيما حصل على 22 انذار، و3 طرد غير مباشر، وطرد وحيد بشكل مباشر.

حصد محمد إبراهيم خلال مسيرته الكروية 8 ألقاب مع الزمالك، بواقع 6 كؤوس محلي، وكأس سوبر مصري، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما خاض تجربة احترافية في عام 2014 بصفوف نادي ماريتيمو البرتغالي، ولعب معه 8مباريات ولم يستطع أن يترك بصمة واضحة مع الفريق