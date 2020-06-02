شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مذكرة الشؤون القانونية في الأهلي بشأن لافتة «نادي القرن الحقيقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدمت الشؤون القانونية بالنادي الأهلي، مذكرة للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم، بشأن انتهاك البعض حقوق النادي الفكرية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك علق مؤخرًا لافتات على أسوار مقر ميت عقبة، مكتوب عليها «نادي القرن الحقيقي»، وأكد مسؤولو النادي أنه تم إعداد ملف لتصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وجاء نص مذكرة الشؤون القانونية بالأهلي كالتالي..

النادي الأهلي هو نادي القرن وفق ما أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) وأخطر به النادي في حينه، وأن الاتحاد الإفريقي لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادي الأهلي هو نادي القرن، وآخرها التهنئة التي نشرها كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادي الأهلي على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادي القرن، وعليه قام النادي بإضافة هذا اللقب إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادي بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته.

وعليه فإن أي محاولة لوصف نادٍ آخر لنفسه بأنه نادي القرن، فضلاً عن أنه يمثل تحديًا لقرارات الاتحادات المعنية، فإنه يمثل جريمة تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للنادي الأهلي، وهي من الجرائم التي نص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية سالف البيان تستوجب معاقبة مرتكبيها.

النادي الأهلي ودون الدخول في مهاترات لا طائل من ورائها سوى تأجيج مشاعر الجماهير، لن يسمح بالتعدي على لقبه الذي يعتبر جزءًا من شعاره تحت أي ظرف، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية المشروعة المقررة قانونًا للحفاظ على حقوقه، ولردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق النادي، وعليه فإن اللجنة القانونية توصي باتخاذ الإجراءات التالية:

1- التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

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2- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

3- إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.