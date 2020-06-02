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شكرا لقرائتكم قرارات الأهلى .. توجيه اللوم لمحمد سراج بسبب مخالفة قرار مجلس الإدارة "إنفوجراف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه اللوم إلى محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، لخروجه عن أعراف النادي والرد على الاتهامات التي طالت النادي من قبل تركي آل اشيخ رئيس النادي الشرفي ورئيس هيئة الترفيه السعودية.
وحسب القرارت الصادرة عن مجلس الأهلي في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء عن طريق تقنية الفيدو كونفرانس، فقد اطلع المجلس على الاعتذار الكتابي المقدم من السيد محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السادة أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي.
تابع البيان: وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج الدين عن تقاليد النادي قرر المجلس قبول اعتذار سيادته منظورًا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً.
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