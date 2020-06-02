شكرا لقرائتكم وكيل معروف يوسف: 3 أندية محلية تحدث معي بشل رسمي للتعاقد مع اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة فرحات وكيل النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك والمعار الموسم الحالي للمقاولون العرب ، ان هناك 3 اندية تحدثت معه بشكل رسمي للتعاقد مع معروف يوسف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا ان اول الأندية التي طلبت التعاقد مع معروف هي، المقاولون العرب الذي أبدى رغبة رسمية لبقاء معروف لموسم جديد، وكذلك الإنتاج الحربي والمصرى، في الوقت الذي ينتظر فيه معروف يوسف تحديد مصيره في الزمالك سواء بالبقاء أو الرحيل حيث يتبقي له موسم واحد في عقده مع الزمالك.

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وبالنسبة لموقف المقاولون العرب فيترقب الأخير يترقب الموقف النهائي لنادي الزمالك بخصوص معروف يوسف لاعب وسط القلعة البيضاء المعار إلى ذئاب الجبل، بعد وجود رغبة من جانب الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لبقاء النيجيري مع الفريق في الموسم الجديد، في ظل اعتماد النحاس على معروف يوسف بشكل أساسي في كثير من المباريات، وازادادت طموحات المقاولون في الحصول على خدمات اللاعب في ظل قرار الجبلاية بتقليص عدد اللاعبين الأحاني في قوائم الفرق بالموسم الجديد، حيث أصبح الزمالك مضطراً للتخلي عن بعض لاعبيه.

ويحاول مسئولو المقاولون معرفة شروط الفريق الأبيض للتخلي عن معروف يوسف خاصة بعدما كشف اللاعب عن ارتياحه داخل قلعة ذئاب الجبل ورغبته بالبقاء مع الفريق بعد انسجامه مع اللاعبين والجهاز الفني.