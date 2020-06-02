شكرا لقرائتكم الزمالك ينتظر الدعوى القضائية الرسمية من الأهلى ردا على قضية نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويتولى احمد عبد الفتاح المستشار القانوني للزمالك التنسيق بين المحامي الإيطالي والمحامي البرتغالي بشأن اختصاص كل منهما في قضايا لقب نادي القرن، والقضايا الأخرى ضد الزمالك
3– إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.
وسيتولي ب، وهل لو عمل قضية كطرف ولا ايه، الإيطالي، اللي ماسك قضية كهربا ، يتولى احمد عبد الفتاح الإدارة المحامي في الامارات القضايا علي نادي الزمالك حيث يتولى المحامي البرتغالي قضيتي حمدي النقاز وشيكابالا مع سبورتنج البرتغالي فيما يتولى المحامي الإيطالي قضية كهربا وجروس وفيريرا ومعاونيه.
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