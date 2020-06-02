شكرا لقرائتكم عودة حمزة المثلثوى لترشيحات لصفقات الصيف لتدعيم صفوف الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد التونسي حمزة المثلثوى الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي للصورة مرة أخرى ضمن الترشيحات لصفقات الصيف المقبل لتدعيم صفوف الزمالك استعدادا للموسم المقبل، حيث كشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة الكرة بالنادي عادت للتفكير مرة أخرى في المثلوثي رغم رغبة الإدارة بعدم التعاقد مع مدافع اجنبي، لكن اللاعب عاد للصورة بسبب تمسك الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بضم اللاعب، فيما لم تتوقف مفاوضات الزمالك مع بيراميدز لضم رجب بكار لتكون المفاضلة بين الثنائي لتدعيم الهير الأيمن الذي يعاني من وجود حازم امام فقط بعد هروب التونسي حمدى النقاز من الفريق منتصف الموسم الحالي.

من ناحية اخري توافد أعضاء نادي الزمالك منذ الصباح على مقر الاشتراكات وذلك بعد فتح باب تجديد العضوية وحتى نهاية شهر يونيو الجاري ، وحرص الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد فيما بينهم للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا ، وفتح نادي الزمالك باب الاشتراكات الخاص بتجديد عضوية النادي حتى يوم 30 من شهر يونيو الجاري وتم تحديد غرامة مالية بقيمة 1000 جنية في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه.