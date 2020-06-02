شكرا لقرائتكم قرارات الأهلى ..إلغاء المزايا الاستثنائة لحسام عاشور.. وتوجيه الشكر له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في خطوة استباقية على ما قام به حسام عاشور قائد الأهلي بتوجيه اللوم لمجلس إدارة ناديه على التأخر في حسم ملف مباراة اعتزاله، تراجع مجلس الإدارة خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، عن المزايا الاستثنائية التي منحها للاعب من أجل الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، باعتباره من كباتن الفريق الأحمر التاريخيين.

وقرر المجلس الأحمر اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

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وبناءا عليه تراجع الأهلي عن فكرة إقامة مباراة اعتزال لحسام عاشور بنهاية الموسم وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها بالأهلي، وكذلك التراجع عن تنظيم دورات تدريبية له أو العمل دخل النادي أو في القناة الخاصة به.



