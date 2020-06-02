شكرا لقرائتكم تياغو ألكانتارا يعود إلى تدريبات بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فريق بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن تياغو ألكانتارا لاعب خط الوسط عاد للتدريبات الجماعية بعدما غاب عن آخر ثلاث مباريات للفريق بسبب مشكلة عضلية.

وذكر بايرن أن تياغو شارك في المران الجماعي ومن المتوقع أن يعود للفريق يوم السبت في مباراته أمام باير ليفركوزن، صاحب المركز الخامس.

وقضى بايرن راحة لمدة يومين بعدما حافظ على فارق السبع نقاط التي تفصله عن أقرب ملاحقيه بعد أن فاز على فورتونا دوسلدورف 5 -صفر يوم السبت الماضي.

وشارك المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز للمرة الأولى في هذه المباراة منذ البداية بعد فترة طويلة من الغياب ولكن اضطر للخروج بسبب إصابة في الفخذ وتمكن من التدريب بشكل فردي يوم الثلاثاء.