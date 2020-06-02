شكرا لقرائتكم تياغو ألكانتارا يعود إلى تدريبات بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فريق بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن تياغو ألكانتارا لاعب خط الوسط عاد للتدريبات الجماعية بعدما غاب عن آخر ثلاث مباريات للفريق بسبب مشكلة عضلية.
وذكر بايرن أن تياغو شارك في المران الجماعي ومن المتوقع أن يعود للفريق يوم السبت في مباراته أمام باير ليفركوزن، صاحب المركز الخامس.
وقضى بايرن راحة لمدة يومين بعدما حافظ على فارق السبع نقاط التي تفصله عن أقرب ملاحقيه بعد أن فاز على فورتونا دوسلدورف 5 -صفر يوم السبت الماضي.
وشارك المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز للمرة الأولى في هذه المباراة منذ البداية بعد فترة طويلة من الغياب ولكن اضطر للخروج بسبب إصابة في الفخذ وتمكن من التدريب بشكل فردي يوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تياغو ألكانتارا يعود إلى تدريبات بايرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.