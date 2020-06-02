شكرا لقرائتكم بيرهوف: مولر لن يلعب مع منتخب ألمانيا مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، أن توماس مولر لن يعود إلى صفوف المنتخب في كأس أوروبا المقبلة، رغم المستويات القوية التي يقدمها مع بايرن ميونخ خلال هذا الموسم.
وقال بيرهوف في تصريحات لمجلة "كيكر" بشأن إمكانية استدعاء مولر للمنتخب مجددا من قبل المدير الفني يواخيم لوف: إنني سعيد للغاية بالمستويات التي يقدمها توماس. لكن يواخيم أعلن قراره بوضوح.
وتأجلت بطولة كأس أوروبا "يورو 2020" المقررة في 12 دولة أوروبية، إلى العام المقبل، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأعلن يواخيم لوف في العام الماضي نهاية مشوار الثلاثي مولر وماتس هوميلز وجيروم بواتينغ مع المنتخب. وفي فبراير الماضي، قال لوف إن احتمالية عودة مولر للمنتخب ستكون ضعيفة طالما أن لاعبي المنتخب الحاليين يتمتعون بالجاهزية.
ويقدم مولر (30 عاماً) مستويات جيدة مع بايرن ميونخ في الوقت الحالي وقد سجل للفريق سبعة أهداف وصنع 18 هدفا خلال هذا الموسم في الدوري الألماني.
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