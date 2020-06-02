شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه يكشف عن سبب رفض أحمد حجازي العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن أحمد حجازي المحترف بصفوف فريق وست بروميتش الانجليزي يرفض العودة للدوري المصري والنادي الاهلي تحديدا خلال الفترة الحالية لرغبة حجازي في الحصول علي الاقامة من انجلترا وهو سر رفض عودته للانضمام للقلعة الحمراء او بيراميدز.
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تابع محمد شبانه فى برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 أن أحمد حجازي حسمها من قبل أنه فى حالة العودة للدوري المصري سيكون للنادي الأهلي وهو الأقرب ، خاصة أن رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء قد أبدي موافقته على ضم أحمد حجازي فى مركز المدافع.
أضاف محمد شبانه فى لايف الخليج 365 أن شروط الاقامة في انجلترا تنص علي تواجد الشخص لمدة 5 سنوات متصلين وهو ما يرغب حجازي في تطبيقه والبقاء فى الدوري هناك للحصول على الإقامة ثم تمهيدا للحصول على الجنسية.
ويتواجد احمد حجازي في صفوف وست بروميتتش منذ موسم 2017
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