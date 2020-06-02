شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع خطة استعداد الأهلى للوداد بعد قرار استكمال دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بجهازه المعاون خلال الساعات المقبلة، لوضع خطة الاستعداد لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقى باستكمال المسابقة وعدم إلغائها بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويضع الجهاز الفنى خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الآن، خاصة أن بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد أهم أهداف الأهلى خلال المرحلة المقبلة وهى البطولة التى سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلى.

ويواجه الأهلى الوداد المغربى فى الدور نصف النهائى فيما سيواجه الزمالك الرجاء المغربى فى نفس الدور على أن يواجه الفائزان بعضهما على نهائى البطولة، وهى المواعيد التى لم يتم تحديدها حتى الآن لاستمرار تداعيات فيروس كورونا.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.