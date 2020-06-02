شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الإسماعيلى يتوج بدورى 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 2 يونيو عام 2002 استطاع النادى الإسماعيلى أن يصبح آخر أندية الأقاليم تتويجا بالدورى العام حتى الآن بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على النادى المصرى باستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى كبير، فى المباراة التى جمعتهما، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 والأخير لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2001 / 2002.



الإسماعيلى

أحرز أهداف فريق الإسماعيلى فى هذه المباراة عماد النحاس الهدف الأول فى الدقيقة الأولى، ثم تعادل إيهاب جلال للمصرى فى الدقيقة 10، بينما أحرز عمرو فهيم هدف الإسماعيلى الثانى، ثم تعادل للمصرى عمرو الدسوقى فى الدقيقة الـ 3 من الشوط الثانى، لينجح عمرو فهيم فى إحراز هدف البطولة فى الدقيقة 85، ليرتفع رصيد الدراويش إلى النقطة 66 ويصبح بها بطلا للدورى.

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أدار اللقاء تحكيميا الحكم الدولى رضا البلتاجى ، و شهدت صفوف الإسماعيلى فى هذه المباراة مشاركة عدد من النجوم أبرزهم ، محمد صبحى و احمد فتحى و اسلام الشاطر و محمد بركات و عماد النحاس و محمد حمص و خميس جعفر و عبد الحميد بسيونى و حمام ابراهيم و عمرو فهيم و عطيه صابر محمد صلاح ابو جريشه ومحمد محسن ابو جريشه و عبد الرزاق محمد .

ومن أبرز اللاعبين الذين لعبوا للمصرى فى هذه المباراة : عصام عبد العظيم و محمد ساهر و ايهاب جلال و عمرو الدسوقى و اكرامى يسرى و محمد الغنام و ياسر محمد و محمد يوسف و انور شلوفة و احمد كشرى و عمرو الصفتى و محمد عبد الستار و عبدالله رجب

كما شهدت هذه المباراة اعتداء محمد يوسف على بركات، ليلعب المصرى المباراة بـ10 لاعبين.