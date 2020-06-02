شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر التصعيد الرسمي من الأهلي في قضية نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل لجنة القرن بنادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء ، ان إدارة الأبيض لن تتخذ أي خطوة رسمية في قضية لقب نادي القرن الا عقب وصول رد فعل رسمي يثبت رفع دعوي قضائية من جانب النادي الأهلي ضد نادي الزمالك بشأن انتهاك حقوق النادى الفكرية، وجاء نص مذكرة الأهلى كالتالى: النادى الأهلى هو نادى القرن وفق ما أقره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) وأخطر به النادى فى حينه، وأن الاتحاد الأفريقى لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادى الأهلى هو نادى القرن، وآخرها التهنئة التى نشرها كل من الاتحاد الدولى والاتحاد الأفريقى على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادى الأهلى على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادى القرن ، وعليه سيتقدم الأهلي ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

على صعيد متصل ، يتولى احمد عبد الفتاح المستشار القانوني للزمالك التنسيق بين المحامي الإيطالي والمحامي البرتغالي بشأن اختصاص كل منهما في قضايا لقب نادي القرن، والقضايا الأخرى ضد الزمالك