شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنافس 8 دول عربية للفوز بمقعد مجلس اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق الاجتماع الثانى للمجلس الإقليمى لمداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص، الذى يعقد عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة 20 لاعبا و15 مرافقا من 10 دول عربية، والذى يستمر على مدى ثلاثة أيام، يشهد الاجتماع حدثين مهمين الأول محاولة الفوز بمقعد عضوية المجلس العالمى للاعبين القادة، والذى سوف يخلو نهاية هذا العام وتشغله لاعبة الأولمبياد الخاص التونسى ندى الرشيد، والثانى حرص المهندس أيمن عبد الوهاب على التحدث للمجتمعين حول التخطيط الاستراتيجى للأولمبياد الخاص، ومناقشة نقاط الإستراتيجية العالمية 2025-2021 والتى تعرف عليها المشاركون خلال إكمال الاستبيان المتعلق بهذه الاستراتيجية من قبل اللاعبين القادة.

ويمثل مصر فى هذه الاجتماعات يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد)، كريم الزينى (لاعب قائد) ، فريدة حسنى (لاعبه قائده)، وهايدى ياسر (لاعبة قائدة)، شريف محمد ندى (لاعب قائد)، ومريم عزب (لاعب قائد)، ملك حسنى (مرافق)، وطارق محسن (مدير برنامج اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصرى).

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وصرحت نهى جاب الله مديرة برنامج اللاعبين القادة أن هذا الاجتماع والذى يعد الثانى للاعبين القادة بعد تشكيل مجالس للاعبين فى برامجهم وتمثليهم فى هذا المجلس الإقليمى، وقيامهم بعقد اجتماعات دورية لهم فى بلادهم، وعقد اجتماعهم الأول بالقاهرة أكتوبر الماضى، فكان من الضرورى عقد هذا الاجتماع وهو الثانى من عمر هذا المجلس، وبسبب ظروف كورورنا وما يمر بها العالم والمنطقة من أحداث ولأهمية وضرورة هذا الاجتماع تم عقده من خلال المنصة الافتراضية زووم، وقد حرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى ولإيمانه بأهمية دور هذا المجلس على إلقاء محاضرة مهمة حول التخطيط الاستراتيجي.

وأضافت نهى أنه وبخلو معقد عضو المجلس العالمى للاعبين القادة والذى كانت تشغله التونسية ندى الرشيد سيتم اختيار لاعبا من الدول التسع المشاركة فى هذه الاجتماع وهى مصر، الإمارات، لبنان ،الكويت، المغرب ،سوريا ،البحرين ، عمان، الاردن للفوز بهذا المقعد .

وأشارت نهى جاب الله إلى أن خلال جلسة من جلسات الاجتماعات سوف تتاح الفرصة لكل لاعب بالتعريف الكامل بنفسه والتحدث عن طموحاته وأحلامه وما يريد من هذا المجلس والدور الذى يمكن أن يلعبه، خاصة أنه يتكون من لاعبين من مناطق العالم السبع، مؤكدة أن التونسية ندى الرشيد سوف تتحدث عن المجلس العالمى ودورة وما قامت به خلال فترة عضويتها، خاصة أن العام الماضى شهد انعقاد أول مؤتمر عالمى للاعبين القادة فى الدنمارك بخضور لاعبين قادة من مختلف دول العالم، ومن ثمة كان من المهم وقبل اختيار عضو المجلس العالمى الجديد الاستماع إلى ممثلة المنطقة فى المجلس العالمى، وفتح باب الترشح لهذه العضوية من بين اللاعبين القادة المشاركين فى هذا الاجتماع.