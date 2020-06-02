شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حلول بديلة أمام الأندية الكبيرة لتوفير سيولة مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأندية الكيرة، والتي يقع على عاتقها التزامات مالية كثيرة، التفكير خارج الصندوق بشأن توفير دخول جديدة، تساهم في الإنفاق على النشاط الرياضي بالنادي، والتغلب على أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي ترتب عليها آثار سلبية، في توقف الحصول على أقساط حقوق الرعاية والبث التلفزيوني والحقوق الإعلانية المختلفة، وما شابه ذلك.

وتجتهد إدارات الأندية في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد حلول بديلة للتعامل مع هذه الأزمة الراهنة، خاصة مع الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الأندية، بعدما باتت مطالبة بتسديد رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والموظفين، في مختلف الأنشطة الرياضية، لذا يحتم عليها الوضع الحال الصعب توفير مصادر جديدة للدخل من أجل التغلب على هذه الصعوبات.

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وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فتح باب الاشتراكات الخاص بتجديد عضويات النادى بداية من اليوم الموافق 1 يونيو الجارى، وحتى 30 من الشهر ذاته، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.

كما حدد مجلس إدارة الزمالك غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.