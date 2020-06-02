شكرا لقرائتكم خبر عن مهدى سليمان حارس بيراميدز ينعى عمه على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مهدى سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز عمه محمد أبو الصوان حمدى الذى وافته المنية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب حارس بيراميدز على صفحته "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى عمى محمد أبو صوان أبو حمدى فى ذمة الله والجنازة بعد صلاة الظهر ولله ما أخذ ولله ما أعطى وإنا لله وإنا إليه راجعون".



وفاة عم مهدى سليمان

على جانب آخر ينتظر ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، قرار اتحاد الكرة بعودة النشاط الرياضى تدريجيًا ابتداءً من 15 يونيو المقبل، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، من أجل تحديد موعد للجلسة التى سيتم عقدها مع المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الكروى الأول لمناقشته فى تجديد تعاقده، وتعديله من الناحية المادية، حيث يرغب مسئولو الفريق السماوى فى تحصين اللاعب بتجديد تعاقده من العروض المغرية التى من المتوقع أن يتلقاها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تألق مع فريقه فى الفترة الماضية وأصبح من العناصر الأساسية.

ومن المقرر أن يعود ممدوح عيد إلى القاهرة فور عودة حركة الطيران بين بلدان العالم، حيث تمسك المدير التنفيذى بعقد الجلسة بصفة شخصية مع المهدى سليمان، وعدم ترك الأمر لهانى سعيد المدير الرياضى نظرًا لقلة خبرته فى تلك الأمور والتى من الممكن أن تتسبب فى فشل مفاوضات تجديد الحارس.

ويعد المهدى سليمان من أول اللاعبين الذين انضموا لصفوف فريق بيراميدز، إلا أن قيمة عقده لا تتخطى الـ5 ملايين جنيه، وهو ما يراه اللاعب لا يتناسب مع إمكانياته وكونه من الأعمدة الأساسية بالفريق، والعروض المغرية التى يتلقاها من أجل الرحيل عن بيراميدز، وأيضًا بالمقارنة بباقى زملائه بالفريق والذين يتخطى عقدهم حاجز الـ 20 مليون جنيه.