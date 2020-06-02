شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تشكل لجنة لمتابعة أعمال نادى القاهرة وإيقاف جمع 300 جنيه من الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فوزى المتحدث الرسمي لوزارة الشباب و الرياضة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال نادى القاهرة عن الفترة السابقة ، بناء على الشكاوى التي تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادى، على خلفية قيام مسئولي النادى بفرض مبلغ 300 جنيه يسددها العضو عند تجديد الاشتراك السنوي ، بداعى صيانة حمام السباحة .

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم إيقاف جمع مبلغ الـ 300 جنيه ، خاصة وأن هذا يٌعد مخالفة ، لذلك ستقوم اللجنة التي تم تشكيلها بإعداد تقرير مع ارسال المخالفات إلى النادى لتصحيح الأوضاع وموافاة الوزارة بما يجد من أمور .

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كان مسئولي نادى القاهرة فرضوا سداد مبلغ 300 جنيه من كل عضو عند تجديد الاشتراك بخلاف قيمة التجديد ، وحالة عدم السداد لن يتم التجديد وذلك دون ا لرجوع الى الجمعية العمومية أو مسئولي وزارة الشباب و الرياضة أو المديرية المسئولة .

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عقد مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال اللقاء المطول الذى جمعهما بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم في مصر وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كل جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات حال عودتها وهو ما يتم التنسيق بشأنه أيضًا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أخذًا بعين الاعتبار الالتزامات الأفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الأفريقية الأبطال والكونفدرالية.