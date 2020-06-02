شكرا لقرائتكم خبر عن يافطة وشعار و محامى إيطالى .. خطوات الزمالك للبحث عن حقه في نادى القرن الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن يتخيل أحد أن احتفال الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمرور 20 عاما على تتويج الأهلى بجائزة نادى القرن فى أفريقيا والتى تسلمها رئيسه الأسطورى صالح سليم فى حفل أقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما توج الفريق بها فى ديسمبر 2000، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن النادى الأهلى هو نادى القرن العشرين فى أفريقيا من حيث عدد البطولات، التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن ، سيثير كل هذا الجدل الدائر حول من هو نادى القرن الحقيقى الأهلى أم الزمالك ، حيث قام مسئولي الزمالك بتصعيد الأمر، و اتخاا عدة خطوات في طريق إثبات أحقيتهم باللقب على حساب المنافس الأحمر .

تعليق اللافتة

أولى خطوات الزمالك هي تعليق لافتة كبيرة على سور النادى بميت عقبة وكتبوا عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقية القلعة البيضاء فى لقب نادى القرن الأفريقى الذى توّج به النادى الأهلى قبل 20 سنة، لكن اللقب شهد جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بعدما قرر مجلس الزمالك تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية بهدف تجريد النادى الأهلى من اللقب ومنحه للزمالك.

كارنيهات العضوية

وكشف مرتضى منصور أنه سيضيف جملة نادى القرن الحقيقى في كارنيهات العضويةالجديدة ، والتيتم فتح باب تجديد الاشتراك بها خلال الساعات الماضية ، وقال في أحد التصريحات :"بطاقات العضوية الجديدة في الزمالك ستحمل جملة "نادي القرن الحقيقي" .

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خبراء و شكوى في الكاس

جهز الزمالك ملفا كاملا عن الازمة ، مع الاستعانة بخبيرا اللوائح محمد فضل الله ومحمد بيومى من أجل تقديم ملف للكاف فيما يخص نادي القرن ، بالإضافة الى رفع قضية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" ، حتى يحصل الزمالك على لقب نادي القرن الحقيقي.

حذف شعار الكاف

قام الزمالك بإزالة لافتة "نادى القرن الحقيقى" التى سبق ووضعها مسئولو القلعة البيضاء على سور النادى منذ أيام، قبل أن يقوم مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بإزالتها وإرسالها للشركة المصممة لحذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة أخرى فى إشارة إلى أحقية نادى الزمالك باللقب ، وذلك بعد مخاطبات الكاف للنادى يطالبه بإزالة اللوجو الخاص بالاتحاد الأفريقى من اللافتة الخاصة التى علقت على جدران نادى الزمالك والخاصة بلقب القرن، وتضمن الخطاب ضرورة إزالة الشعار خلال 48 ساعة أو اتخاذ الكاف إجراءاته لحماية حقوقه.

تعديل اللافتة

قام مسئولي الزمالك بعمل تعديل على اللافتة الجديدة ، بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

محامى ايطالى

قرر الزمالك بالاستعانة بمحامي إيطالي ليكون هو من يختص بالقضايا الدولية للزمالك، وبالتأكيد سيتولى هذه القضية، وقال حمادة أنور عضو مجلس الإدارة أنه واجب على مجلس الإدارة، شرف المحاولة حتى وإن فشلت المحاولات، وإلا لما فتحنا الملف من الأساس.