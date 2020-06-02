شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ابنة عبد الواحد السيد تستعرض مهارتها الكروية فى الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض عبد الواحد السيد، حارس الزمالك السابق، مهاراة ابنته الكروية عبر فيديو ظهرت فيه ابنته ترتدى قميص المنتخب الوطنى، وتقوم بعد حركات مهارية بالكرة فى حديقة المنزل، وذلك فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد، الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، وعزل الملايين حول العالم فى منازلهم للوقاية من الفيروس العالمى.

وأكد عبد الواحد السيد، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك الأسبق، فى تصريحات سابقة، أنه تلقى 3 عروض من الأهلى للانتقال إليه، وأضاف فى تصريحات تليفزيونية، أن أحمد ناجى مدرب الحراس الشهير يؤكد صحة كلامه خلال الفترة التى تولى فيها تدريب حراس الأهلى مع مانويل جوزيه.

وتحدث عبد الواحد السيد عن اعتزاله كرة القدم وقال إن قصته تشبه حسام عاشور، بل كان لديه عقد لمدة عام آخر، إلا أنه أجبر على القرار، وأنه وافق على القرار حباً فى النادى.

وقال عبد الواحد السيد إنه حقق الكثير من البطولات، وكان يأمل فى البقاء للموسم المتبقى فى عقده، حتى ولو من نوع التكريم إلا أن الأمر لم يحدث.

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وأكد عبد الواحد السيد أن حازم إمام وخالد الغندور ومحمد صبرى وشيكابالا أحرف 4 لاعبين لعب بجوارهم فى نادى الزمالك طيلة تاريخه.

وتابع عبد الواحد السيد أن محمود جنش كان يفتقد الشخصية القوية الحاسمة لأنه يعشق التهريج كثيراً، لكن الأمر اختلف في المراحل الماضي حيث استطاع أن يقود الفريق لبطولات، وأن عودته ستخلق منافسة كبيرة مع أبو جبل الذي استطاع أن يحقق لقبين للزمالك هما السوبر المصري والأفريقي.

وعن محمد عواد تحدث عبد الواحد السيد عن الحارس الدولى وأكد أنه يحتاج إلى وقت للعب بالزمالك، وأنه حدث اتصال بينهما، وقال له إن الزمالك يختلف عن الإسماعيلى، وأنه لا يفقد الأمل في العودة الى القلعة البيضاء.

وأكد عبد الواحد السيد أن رحيل عصام الحضري عن القلعة البيضاء سببه الرئيسي هو تأخر المستحقات المالية، وأن الحضري له تاريخ كبير للغاية، ولا أحد يختلف عما قدمه لكرة القدم، إلا أنه لا يجوز الحديث عن رغبته فى محو تاريخه بنادى الزمالك، لأنه شرف لأى لاعب الدخول من بوابة القلعة البيضاء، وأن هناك أسباب أخرى أنه لم يكن موفق في المباريات التي يخوضها داخل الزمالك، كما أنه دخل في مشادة كلامية مع مدرب الحراس وقتها.