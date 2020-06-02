شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن الفائزين فى مسابقة مسابقة الفكر الإبداعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عن نتيجة المسابقة التي نظمها الاتحاد لتطوير مدربى المرحلة الخاصة بالمينى باسكت، والتى أشرف عليها لجنة تقييم بالاتحاد، وجاءت نتيجة الفائزين بحصول محمود عبد اللطيف على المركز الأول ، وأيمن حليم على المركز الثانى، بينما خالد ادريس على المركز الثالث .

شارك فى المسابقة كل من أيمن حليم، ومحمود عبد اللطيف، ومحمد ممدوح الجعفرى، بالإضافة إلى عمرو رضوان، وخالد إدريس، وتواصل المتسابق مع الاتحاد عبر الصفحة الرسمية أون لاين، بخاصية الفيديو وقاموا بعرض وشرح المشروع الخاص به لتطوير الفكر الإبداعى للمدربين .

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جاءت فكرة المسابقة لكسر حالة الملل فى ظل حظر التجوال، و توقف النشاط، و المقرر أن يتم استئنافه تدريجيا منتصف يونيو المقبل .

وصرف اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، خلال الأيام الماضية، 10 آلاف جنيه لكل منطقة من مناطق اللعبة على مستوى الجمهورية لشراء أدوات النظافة فى ظل تفشى فيروس كورونا، وأكد مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد أنه تم إيداع المبالغ المالية لكل منطقة فى حسابها البنكى، والتى تبلغ 10 آلاف جنيه لكل منطقة على مستوى الجمهورية، لشراء مستلزمات وأدوات النظافة والتعقيم، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.