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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يقرر شكوى الزمالك قانونياً بسبب لافتة نادى القرن، هدف فايلر الأول يبتعد عن الأهلى بعد التجديد لصن داونز.

هدف فايلر الأول يبتعد عن الأهلى بعد التجديد لصن داونز

ابتعد الأورجوانى جاستن سيرينو نجم هجوم صن داونز عن الانتقال للنادى الأهلى بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نجاح النادى الجنوب أفريقى فى تمديد عقده خلال الساعات الماضية، واعتبر فايلر المدير الفنى للأهلى سيرينو هو الخيار الأول لتدعيم هجوم الفريق الأحمر نظراً لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية هائلة، وقدرته على اللعب فى أكثر من مركز، أبرزها الجناح الأيسر والأيمن وصانع الألعاب. الزمالك يعتمد على ملايين العضويات فى الصفقات والرواتب وفرع أكتوبر تنتعش خزينة نادى الزمالك، خلال الفترة الجارية، بسيولة مالية من تجديد الاشتراكات حيث ستكون موردًا مهما لبداية العمل فى إنشاء فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر إلى جانب إبرام الصفقات التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد وسداد رواتب العاملين بقلعة ميت عقبة، بعدما حرص مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض على فتح باب تجديد العضويات وسط فرض إجراءات إحترازية كبيرة لتجنب انتشار فيروس كورونا بعد تعقيم وتطهير النادى بأفضل صورة قبل فتح باب تجديد الاشتراكات أمام أعضاء النادى.

الأهلى يقرر شكوى الزمالك قانونياً بسبب لافتة نادى القرن

قالت مصادر إن مجلس إدارة النادى الأهلى استقر على شكوى نادى الزمالك قانونياً بسبب لافتة نادى القرن التى قامت الإدارة البيضاء بوضعها فى مدخل القلعة البيضاء، ويعقد مجلس الأهلى اجتماعاً مهماً، بعد قليل، سيشهد مناقشة العديد من الأمور المهمة وسيستمع أعضاء المجلس لرأى اللجنة القانونية فى هذا الصدد، خاصة أن النادى الأهلى يملك الحقوق التجارية والحصرية للافتة نادى القرن، كونه النادى المتوج من الاتحاد الأفريقى كاف بهذا اللقب، وأكد مسئولو الأهلى أنهم أصحاب الحق فى نادى القرن، وأنه لا يوجد أى أزمة فى الأمر كما تم الاحتفال بذكرى الحصول على اللقب بشكل طبيعى.