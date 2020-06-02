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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يقرر شكوى الزمالك قانونياً بسبب لافتة نادى القرن، هدف فايلر الأول يبتعد عن الأهلى بعد التجديد لصن داونز.
هدف فايلر الأول يبتعد عن الأهلى بعد التجديد لصن داونز
ابتعد الأورجوانى جاستن سيرينو نجم هجوم صن داونز عن الانتقال للنادى الأهلى بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نجاح النادى الجنوب أفريقى فى تمديد عقده خلال الساعات الماضية، واعتبر فايلر المدير الفنى للأهلى سيرينو هو الخيار الأول لتدعيم هجوم الفريق الأحمر نظراً لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية هائلة، وقدرته على اللعب فى أكثر من مركز، أبرزها الجناح الأيسر والأيمن وصانع الألعاب.
الزمالك يعتمد على ملايين العضويات فى الصفقات والرواتب وفرع أكتوبر
تنتعش خزينة نادى الزمالك، خلال الفترة الجارية، بسيولة مالية من تجديد الاشتراكات حيث ستكون موردًا مهما لبداية العمل فى إنشاء فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر إلى جانب إبرام الصفقات التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد وسداد رواتب العاملين بقلعة ميت عقبة، بعدما حرص مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض على فتح باب تجديد العضويات وسط فرض إجراءات إحترازية كبيرة لتجنب انتشار فيروس كورونا بعد تعقيم وتطهير النادى بأفضل صورة قبل فتح باب تجديد الاشتراكات أمام أعضاء النادى.
الأهلى يقرر شكوى الزمالك قانونياً بسبب لافتة نادى القرن
قالت مصادر إن مجلس إدارة النادى الأهلى استقر على شكوى نادى الزمالك قانونياً بسبب لافتة نادى القرن التى قامت الإدارة البيضاء بوضعها فى مدخل القلعة البيضاء، ويعقد مجلس الأهلى اجتماعاً مهماً، بعد قليل، سيشهد مناقشة العديد من الأمور المهمة وسيستمع أعضاء المجلس لرأى اللجنة القانونية فى هذا الصدد، خاصة أن النادى الأهلى يملك الحقوق التجارية والحصرية للافتة نادى القرن، كونه النادى المتوج من الاتحاد الأفريقى كاف بهذا اللقب، وأكد مسئولو الأهلى أنهم أصحاب الحق فى نادى القرن، وأنه لا يوجد أى أزمة فى الأمر كما تم الاحتفال بذكرى الحصول على اللقب بشكل طبيعى.
حمادة صدقى يرفض التفريط فى عناصر الخبرة بسموحة
تمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة بعناصر الخبرة فى فريقه رافضا الاستغناء عن أى لاعب فى الوقت الحالى حتى تتضح الرؤية بشأن استكمال مسابقة الدورى من عدمها، خاصة أن هناك عددا من اللاعبين شاركوا معه من قبل مع الموج الأزرق مثل ثنائى قلب الدفاع السيد فريد ومحمود عزت، بالإضافة للهانى سليمان حارس المرمى، وأحمد حسن مكى مهاجم الفريق.
المصرى ينهى أزمة صنبورى واللاعب يغلق ملف الرحيل
نجح مسئولو المصرى البورسعيدى فى إنهاء أزمة البوركينى سعيدو صنبورى مدافع وسط الفريق والذى كان يحاول الضغط على الإدارة من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الساحلى ورفضه تخفيض راتبه السنوى للنصف أسوة بباقى زملائه، إلا أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى استطاع احتواء الأزمة بعد الجلوس مع اللاعب وإقناعه بضرورة أن يوافق مثل باقى زملائه، ومع الضغط رضخ اللاعب لحديث المدير الرياضى ووافق مثل بقية زملائه.
الدولى لليد يتمسك بإقامة مونديال مصر 2021 فى موعده
يتمسك الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى بإقامة كأس العالم للرجال 2021، والمقرر تنظيمه فى مصر فى موعده حتى الآن، حيث إن منظومة الاتحاد الدولى تعمل من الآن على تسهيل الأمور التنظيمية فى ظل أزمة فيروس كورونا التى طالت العالم أجمع.
الزمالك يفرض مراجعة دورية على صفحات النادى بسبب واقعة بوطيب
قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فرض متابعة دورية من قبل إدارة الكرة بالنادى الأبيض على صفحات قلعة ميت عقبة، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بعدما حرص على محاسبة المسئول عن حذف صورة المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق، من صورة الاحتفالات التي نشرها الحساب الرسمى للنادى الأبيض عبر موقع "فيس بوك"، احتفالاً بذكرى التتويج بالكونفدرالية، وذلك إلى جانب إحالة ذلك المسئول للتحقيق.
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