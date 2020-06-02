اخبار الرياضه

عرض تونسى لمحمود وادى والمصري يرفض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تونسى لمحمود وادى والمصري يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى عرضا جادا من أحد وكلاء اللاعبين للانتقال لأحد أندية القمة بالدورى التونسى بعد توقف مفاوضات اللاعب مع الزمالك وبيراميدز فى الوقت الحالى ، ورفض وادى الإعلان عن موقفه فى الوقت الحالى لحين اتضاح الرؤية بالدورى سواء بالإستمرار او إلغاء الموسم .

وأكد مصدر مسئول بالمصرى البورسعيدى أن اللاعب مازال يتبقى فى عقده موسمين مع ناديه الحالى ، إلا أنه فى حالة استمرار تعليق الأنشطة فسيقوم بالبحث عن نفسه ومحاولة الإنتقال لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه خاصة وأنه لاعب محترف يبحث عن نفسه فى المقام الاول .

وأضاف نفس المصدر بالرغم من تحفظ طارق العشرى المدير الفنى للمصرى على رحيل أى لاعب فى الوقت الراهن وتمسكه بجميع اللاعبين نظرا لازمة القيد التى تمنع النادى من التعاقد مع أى لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، إلا أن محمود وادى سيحاول إقناع الجهاز الفنى أو الإدارة بالخروج على سبيل الإعارة على أقصى تقدير لممارسة كرة القدم على أن يعود بعد زوال وباء عن مصر .

يذكر أن الكرة المصرية توقفت منذ منتصف مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل وإيقاف كافة الأنشطة الرياضية فى الوقت الراهن لحين اتضاح الرؤية .  

Advertisements

من جانبها رفضت إدارة المصرى مناقشة أى عروض لاى لاعب فى الوقت الحالى مؤكدة تمسكها بكافة اللاعبين فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق من لاعبين بسبب أزمة القيد . 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض تونسى لمحمود وادى والمصري يرفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا