شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تونسى لمحمود وادى والمصري يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى عرضا جادا من أحد وكلاء اللاعبين للانتقال لأحد أندية القمة بالدورى التونسى بعد توقف مفاوضات اللاعب مع الزمالك وبيراميدز فى الوقت الحالى ، ورفض وادى الإعلان عن موقفه فى الوقت الحالى لحين اتضاح الرؤية بالدورى سواء بالإستمرار او إلغاء الموسم .

وأكد مصدر مسئول بالمصرى البورسعيدى أن اللاعب مازال يتبقى فى عقده موسمين مع ناديه الحالى ، إلا أنه فى حالة استمرار تعليق الأنشطة الرياضية فسيقوم بالبحث عن نفسه ومحاولة الإنتقال لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه خاصة وأنه لاعب محترف يبحث عن نفسه فى المقام الاول .

وأضاف نفس المصدر بالرغم من تحفظ طارق العشرى المدير الفنى للمصرى على رحيل أى لاعب فى الوقت الراهن وتمسكه بجميع اللاعبين نظرا لازمة القيد التى تمنع النادى من التعاقد مع أى لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، إلا أن محمود وادى سيحاول إقناع الجهاز الفنى أو الإدارة بالخروج على سبيل الإعارة على أقصى تقدير لممارسة كرة القدم على أن يعود بعد زوال وباء كورونا عن مصر .

يذكر أن الكرة المصرية توقفت منذ منتصف مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل وإيقاف كافة الأنشطة الرياضية فى الوقت الراهن لحين اتضاح الرؤية .

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من جانبها رفضت إدارة المصرى مناقشة أى عروض لاى لاعب فى الوقت الحالى مؤكدة تمسكها بكافة اللاعبين فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق من لاعبين بسبب أزمة القيد .