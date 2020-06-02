ياسر رضوان: 3 أسباب وراء انهيار قطاعات الناشئين فى الأندية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان نجم الكرة المصرية الأسبق أن غياب دور قطاع الناشئين فى تدعيم الأندية يرجع إلى أن غالبية الأندية تحبز شراء اللاعب جاهز فنيا، خاصة ناديى القمة الأهلى والزمالك، وترفض الانتظار على لاعبيها الشباب بحيث تجهزهم على الشكل الأمثل.
وأضاف رضوان، فى تصريحات خاصة، أن عدم الاهتمام بقطاعات الناشئين أيضا أحد الأسباب القوية وراء انهياره وعدم مد الفريق الأول بلاعبين سوبر، بالإضافة لقلة خبرة المدربين الذين يعملون داخل قطاعات الناشئين، مؤكدا أنه فى أوروبا نرى عددا من المدربين الكبار يعملون فى الناشئين وأن مجالس إدارات الأندية هناك تؤكد أن المدير الفنى لفرق الناشئين يعد أهم من المدير الفنى للفريق الأول لأنه هو الذى سيمده باللاعبين الصغار أما فى مصر فنرى أن قطاعات الناشئين ما هى إلا عبارة عن اللاعبين المعتزلين حديثا وهو ما أفقد القطاع رونقه خلال السنين الماضية.
أولا.. تحليل لكل المشاركين فى المنظومة والتأكد من عدم حمل أى فرد للفيرس.
ثانيا.. التباعد بين اللاعبين فى الفندق وفى الانتقالات.
ثالثا.. الالتزام بالأعداد المحددة لدخول المبارة وتقتصر على الفريقين وطاقم التحكيم والإعلاميين.
رابعا.. تعقيم كل الأماكن داخل الاستاد الذى يلعب عليه.
خامسا.. تحديد فنادق معينة للاعبين لمعسكرات المباريات.
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