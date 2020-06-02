شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يختار المركز الأفضل لكهربا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق المركز الأفضل لمحمود عبد المنعم كهربا فى الأهلى، مؤكداً أن المركز الأفضل له ليس هو المهاجم الصريح، وقال فى تصريحات إعلامية له "كهربا مثل أجايى يستطيع اللعب كرأس حربة لكنه ليس مركزه الأساسى.. خطورة كهربا ستظهر أكثر فى مركز الجناح أو عندما يلعب خلف المهاجمين".

وأضاف عماد متعب أن احتياج الأهلى لمهاجم يعد أمرا طبيعيا، مؤكداً أن الفريق الأحمر يحتاج لنوعية المهاجم الهداف الذى يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص، خاصة أن الفريق يكون مُطالب بالمنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.