شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حقيقة إصابة حفيد الخطيب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى فى حالة نفسية سيئة خلال الأيام الماضية، الأمر الذى عطل العديد من الأمور داخل القلعة الحمراء، وتسبب فى حدوث أزمة حسام عاشور قائد النادى الأهلى، والذى أبدى غضبه من التأخر عليه فى ملف مباراة اعتزاله.

وحرص المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على مساندة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مرض حفيده، حيث نشر الموقع الرسمي للنادى الأبيض أن رئيس القلعة البيضاء يتقدم بخالص المساندة لرئيس الأهلى محمود الخطيب فى مرض حفيده، ويتمنى مرتضى منصور الشفاء العاجل لحفيد الخطيب، ولكل أسرته الدعم والمساندة.

وأكد تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أنه علم بمرض حفيد الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، متمنيًا له الشفاء العاجل، بعيدًا عن الخلافات التى حدثت مؤخرًا بينه وبين مجلس إدارة القلعة الحمراء.

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