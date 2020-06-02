بعد قرارات الأهلي.. آل الشيخ: أخيرًا قُبلت الاستقالة.. "رجعولي الهدايا بتاعتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نشر تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، عبّر خلالها عن سعادته بقبول استقالته من جانب مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وأوضح آل الشيخ في تدوينته أنه ينتظر قرار وزارة الشباب والرياضة المصرية، فيما يتعلق بإعادة الهدايا التي سبق أن قدمها للنادي الأهلي.

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الأهلي كان قد نشر بيانًا رسميًا أوضح خلاله رفع اسم آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي، مع مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقة بشان إعادة الهدايا التي تقدم بها للنادي.

وكتب آل الشيخ في تدوينته: "أخيراً الاستقالة اتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك... يا ليت كانوا كاتبين كل حاجه بالأسماء".

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة المصرية باتت المختصة بإعادة هدايا آل الشيخ للأهلي بعد ما تم إيداعها خزنة النادي لتصبح بمثابة مال عام.