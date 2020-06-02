الأهلي يقاضي الزمالك رسميًا بسبب لافتة نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن النادي الأهلي، نيته مقاضاة نادي الزمالك أمام المحاكم المختصة بسبب انتهاك الأخير لحقوق القلعة الحمراء الفكرية والتجارية فيما يخص لقب نادي القرن الأفريقي.

ونشر النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي بيانًا، أوضح خلاله المذكرة التي تقدمت بها الشئون القانونية في النادي للعرض على مجلس إدارة النادي فيما يخص القضية.

وأوضح الأهلي في بيان سابق اليوم، الثلاثاء، نيته إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المالية التي لحقت بالنادي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد من عناصر ومكونات الاستثمارات الخاصة به.

وكان الزمالك قد قام بتعليق لافتة وضع عليها شعاره مع كتابة "نادي القرن الحقيقي" أعلى بوابات الدخول والخروج لديه، وهو ما دعى الأهلي لإتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة به.

وجاء نص مذكرة الشئون القانونية للنادي الأهلي كالتالي:

"النادي الأهلي هو نادي القرن وفق ما أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) وأخطر به النادي في حينه، وأن الاتحاد الإفريقي لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادي الأهلي هو نادي القرن، وآخرها التهنئة التي نشرها كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادي الأهلي على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادي القرن، وعليه قام النادي بإضافة هذا اللقب إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادي بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته.

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وعليه فإن أي محاولة لوصف نادٍ آخر لنفسه بأنه نادي القرن، فضلاً عن أنه يمثل تحديًا لقرارات الاتحادات المعنية، فإنه يمثل جريمة تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للنادي الأهلي، وهي من الجرائم التي نص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية سالف البيان تستوجب معاقبة مرتكبيها.

وأن النادي الأهلي ودون الدخول في مهاترات لا طائل من ورائها سوى تأجيج مشاعر الجماهير، لن يسمح بالتعدي على لقبه الذي يعتبر جزءًا من شعاره تحت أي ظرف، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية المشروعة المقررة قانونًا للحفاظ على حقوقه، ولردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق النادي، وعليه فإن اللجنة القانونية توصي باتخاذ الإجراءات التالية:

1– التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

2- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

3– إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

وأخيرًا فإن النادي لن يتوانى أو يتهاون في الحفاظ على حق من حقوقه الثابتة، وسيقوم باتخاذ أي إجراءات أخرى لازمة للحفاظ على هذه الحقوق.. ويحذر من اشتعال الفتنة الجماهيرية في الشارع الرياضي نتيجة التصرفات غير المسؤولة."