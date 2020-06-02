رسميا.. الأهلي يتراجع عن عرضه "الاستثنائي" لعاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم الثلاثاء، توجيه الشكر لحسام عاشور قائد الفريق الأحمر على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، والتراجع عن عرضه "الاستثنائي" للاعب.

وعقد محمود الخطيب اجتماعا مع مجلس إدارة النادي لوضع النقاط فوق الحروف، وحسم الجدل حول العديد من الأمور.

وبناء عليه قرر مجلس الإدارة "اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور".

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كما تم الاتفاق على "توجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة".

وكان الأهلي قد سبق وأبلغ عاشور بنهاية مشواره مع الفريق الأحمر، وقدم له عرضا استثنائيا إذا ما قرر الاعتزال داخل النادي.

وكان عاشور قد أدلى بعدة تصريحات عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحدث خلاله عن أزمة مباراة اعتزاله ودعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ليقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على قائد الفريق الأحمر لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الاعلام دون الحصول على موافقة.