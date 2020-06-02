لاعب بتروجت السابق: محمد صلاح اختارني كنموذج يحتذى به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الغاني إيريك بيكوي لاعب نادي بتروجيت السابق، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، كان يريد أن يكون مثله عندما كان يلعب الأخير في المقاولون العرب.

وقال بيكوي في تصريحات لإذاعة "Nhyira": "كنت لاعبًا كبيرًا في مصر، محمد صلاح ولاعب مصري شاب آخر أرادا أن يكون مثلي".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب ليفربول اختارني كنموذج يحتذى به، خلال أيامي في بتروجيت، كان صلاح لاعبًا شابًا يلعب في فريق الشباب في نادي المقاولون العرب".

Advertisements

وتابع اللاعب الغاني: "صلاح كان يلعب في الجناح الأيسر وكان يريد تسجيل المزيد من الأهداف لأنه يحب الهجوم، وكان يبكي أحيانًا لأن جهوده على الجناح لا تؤدي إلى أهداف".

وأتم بيكوي تصريحاته: "أحد مدربيه دفعه إلى الأمام مما ساعد على تقدمه قبل مغادرة مصر إلى نادي بازل السويسري".

جدير بالذكر أن بيكوي لعب في صفوف بتروجت لمدة 4 سنوات من 2008 وحتى 2012، وسجل 25 هدفاً في 80 مباراة.