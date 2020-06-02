إيران تتقدم بملف استضافة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي للعبة، يفيد بنية البلاد في الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2027، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس.

وأصبحت إيران الدولة الخامسة التي تتقدم بطلب الاستضافة بعد كل من "الهند، قطر،

ومن المقرر أن يغلق الاتحاد الآسيوي للعبة فترة تقدم الطلبات أمام الدول أواخر يونيو الجاري، بعدما كان مقرراً لها أواخر مارس الماضي، بعدما أصدر الاتحاد الآسيوي قراراً بالتمديد مراعاة للظرف الصحي الراهن. حسبما أفادت وكالة أنباء فارس.وأصبحت إيران الدولة الخامسة التي تتقدم بطلب الاستضافة بعد كل من "الهند، قطر، السعودية ، أوزباكستان".ومن المقرر أن يغلق الاتحاد الآسيوي للعبة فترة تقدم الطلبات أمام الدول أواخر يونيو الجاري، بعدما كان مقرراً لها أواخر مارس الماضي، بعدما أصدر الاتحاد الآسيوي قراراً بالتمديد مراعاة للظرف الصحي الراهن.

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