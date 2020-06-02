رئيس إنتر ميلان السابق ينصح ببيع لاوتارو لـ برشلونة

يرى ماسيمو موراتي، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، السابق، بأنه من الأفضل بيع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم الإنتر المتألق لصفوف نادي برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار ماسيمو موراتي، بأن اللاعب في حال عدم بيعه، سيصبح مشتت ذهنيًا بسبب إجباره

على البقاء مع صفوف النيراتزوري ، وعدم الانتقال لـبرشلونة.

وأضاف موراتي في تصريحاته لـ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنه لا يمكنك أن تجبر لاعبًا على الاستمرار والبقاء، وهو يرغب

Advertisements

بشئ آخر، هذا سيجعله مشتت ذهنيًا معهم.

فيما أوضح بييرو أوسيليو المدير الرياضي للإنتر، بأن إذا كان برشلونة يرغب بـ ضم لاوتارو، فهناك شرط جزائي معروف لدى الجميع، كما أنه بشروط محددة لـفترة معينة.

ويسعى نادي برشلونة لـ ضم مارتينيز من أجل خلافة لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني، صاحب ا